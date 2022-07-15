Gervinho Aris'e gitti

Trabzonspor, gelecek sezonun kadrosunda düşünmediği Gervinho ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshetmek için anlaşmaya vardı.

35 yaşındaki futbolcu, fesih anlaşmasının ardından Yunanistan ekibi Aris FC ile 1+1 yıllık prensipte anlaşma sağladı.

Fildişi Sahilli futbolcu, yeni takımına imza atmak ve sağlık kontrolünden geçmek üzere Yunanistan’a gitti. Gervinho’yu, çok sayıda Aris taraftarı havalimanında karşıladı.

Aris FC'nin, Gervinho transferini kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklayacağı öğrenilirken, Trabzonspor'un da benzer süre içerisinde karşılıklı feshin sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a bildireceği ifade edildi.

Çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı

Gervinho, geçtiğimiz sezonun 11. haftasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldiği maçın 12. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmıştı. Oyuncuya yapılan sağlık kontrollerinden sonra sağ ön çapraz bağlarının koptuğu ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

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