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Çaykur Rizespor’a Ghezzal şoku

Çaykur Rizespor’a Ghezzal şoku

20:254/10/2024, Cuma
IHA
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Ghezzal
Ghezzal

Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada yeni transfer Rachid Ghezzal’ın antrenmanda sakatlandığını duyurdu.

Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor bu akşam sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Çaykur Rizespor maça saatler kala açıklama yaparak muhtemel 11’de yer alan Rachid Ghezzal’ın maça sakatlandığını duyurdu.


Çaykur Rizespor’dan yapılan açıklamada sakatlanan Ghezzal’ın yeniden sahalara dönmesinin 4 hafta sürebileceği dile getirilerek, “Oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın yapılan muayene ve kontrolleri sonucunda sol diz iç yan bağ (MCL) yapışma yerinde darbeye bağlı grade 1 sprain (zorlanma) tespit edilmiş olup tahmini geri dönüşü 2-4 hafta olarak öngörülmüştür. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur” ifadelerine yer verildi.



#Süper Lig
#Rizespor
#Ghezzal

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