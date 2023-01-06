Gianluca Vialli hayatını kaybetti

Eski futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 58 yaşında hayatını kaybetti.
Vialli, futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.
Bir süredir kanserle savaşan İtalya ve Chelsea'nin eski santraforu Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/UyIvcdkx38
Bir süredir kanserle savaşan İtalya ve Chelsea'nin eski santraforu Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti. pic.twitter.com/UyIvcdkx38— SPOR (@yenisafakspor) January 6, 2023