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Gianluca Vialli hayatını kaybetti

İtalyan efsane futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, 5 yıldır mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle 58 yaşında hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gianluca Vialli 58 yaşında hayatını kaybetti
İtalyan teknik adam, futbolculuk kariyerinde 673 maça çıkarken 259 gol atıp 44 asist yapmıştı.

Eski futbolcu ve teknik direktör Gianluca Vialli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanserine yenik düşerek 58 yaşında hayatını kaybetti.

Vialli, futbolculuk kariyerinde Sampdoria, Juventus ve Chelsea gibi takımlarda forma giydi. Teknik direktörlük kariyerinde Chelsea ile FA Cup, EFL Cup, UEFA Kupa Galipleri Kupası, FA Community Shield ve UEFA Süper Kupası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

İtalyan çalıştırıcı, son olarak Euro 2020 şampiyonu İtalya Milli Takımı’nda Roberto Mancini’nin yardımcılığını yapıyordu.
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