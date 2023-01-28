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ÖZET | Giresunspor-Galatasaray: 0-4

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 10 maça çıkardı. Giresunspor-Galatasaray maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

21:01 . 28/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Galatasaray'ın gol sevinci

Galatasaray'ın gol sevinci

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray kendi evindeHatayspor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın gollerini 45+3'te Mertens , 60. dakikada Dubois, 88. dakikada Rasciha ve 90+5'te Yunus Akgün attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 10 maça çıkarmış oldu.

Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 48'ye çıkartırken, Giresunspor21 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Ümraniyespor'u konuk ederken, Giresunspor Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Giresunspor-Galatasaray maç özeti

  • 9. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın indirdiği topu alan Mauro Icardi’nin ceza sahası içinin sağ çaprazında yaptığı vuruşta kaleci Onurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
  • 24. dakikada korner kullanan Giresunspor’da Savicevic’in ortasında iyi yükselen Arias’un vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
  • 37. dakikada Lucas Torreira’nın ortasında Barış’ın indirdiği topu alan Mertens, ceza sahası içinde gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.
  • 39. dakikada Sainz, kanattan ceza sahası için girip topu Sergio’ya pas verdi. Sergio’nun çektiği şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
  • 43. dakikada Ramon Arias’ın Mauro Icardi’ye yaptığı faul sonrası VAR’a giden hakem Bahattin Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.
  • 45. dakikada penaltıda topun başına geçen Mauro Icardi’nin vuruşunda kaleci Onurcan meşin yuvarlağı çıkardı.
  • 45 3. dakikada Galatasaray rakip kaleye baskı kurarken defanstan seken topu kaleci Onurcan kurtarmaya çalışırken kale alanı içinde topu alan Mertens meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-1

Giresunspor-Galatasaray maç özeti izle




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#Süper Lİg
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