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Galatasaray'ın gol sevinci
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray kendi evindeHatayspor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'ın gollerini 45+3'te Mertens , 60. dakikada Dubois, 88. dakikada Rasciha ve 90+5'te Yunus Akgün attı. Sarı-kırmızılı ekip aldığı galibiyetle galibiyet serisini 10 maça çıkarmış oldu.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 48'ye çıkartırken, Giresunspor21 puanda kaldı. Galatasaray önümüzdeki hafta Ümraniyespor'u konuk ederken, Giresunspor Kasımpaşa'ya konuk olacak.
Giresunspor-Galatasaray maç özeti izle
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