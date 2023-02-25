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Spor

Giresunspor Kulübünde başkanlığa Nahid Ramazan Yamak seçildi

Giresunspor'da başkanlığa Hakan Karaahmet yerine Nahid Ramazan Yamak seçildi. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

16:01 . 25/02/2023 Cumartesi
AA
Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Yamak.

Giresunspor'un yeni başkanı Nahid Yamak.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da kulüp başkanlığına Nahid Ramazan Yamak seçildi. Çotanak Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve 426 delegeden 233'ünün katıldığı seçimli olağanüstü genel kurulda, Yamak ve Fatih Sandal başkanlığındaki listeler yarıştı.


Yamak, 233 üyeden 156'sının oyunu alarak başkanlığa seçildi. Fatih Sandal'ın listesinin 76 oy aldığı seçimde 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda" ifadelerini kullandı.


Nahid Yamak başkanlığındaki yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Gökalp Kasapoğlu, Volkan Dudu, Ferhat Karademir, Abdülselam Çağırıcı, Gürkan Temur, İbrahim İnanç, Erdinç Hıdımoğlu, Mustafa Bulut, İlhami Aslan, Serkan Erdoğan, Ersin Sarıkaya, Osman Topal, Emrullah Ekiz, Battal Gazi Özdemir, Kenan Şahin.



#Bitexen Giresunspor'
#Genel kurul
#Nahid Ramazan Yamak
41 dakika önce
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Giresunspor Kulübünde başkanlığa Nahid Ramazan Yamak seçildi
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