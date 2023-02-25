Giresunspor Kulübünde başkanlığa Nahid Ramazan Yamak seçildi

Yeni başkan Yamak, delegelere teşekkür ederek, "Giresunspor için bundan sonra elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Kesinlikle bu kulübün menfaatlerini sonuna kadar savunacağız. Kıt kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek, çok iyi yerde olduğumuz Süper Lig'i kaçırmamak için çalışacağız. Hep birlikte çalışacağız. Bu emanet bizde ve yönetim kurulu arkadaşlarımda" ifadelerini kullandı.