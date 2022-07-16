Giresunspor Riad Bajic'i transfer etti

Geçtiğimiz sezonu 16. sırada tamamlayan Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen 28 yaşındaki Riad Bajic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajić ile anlaşma sağlamıştır. Riad Bajić, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Bajić'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Konyaspor’da bir dönem 17 gol attıktan sonra Udinese’ye transfer olan Bosnalı forveti Riad Bajic, yeşil-beyazlı ekibin Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde süren kampına da katıldı.

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Süper Lig'de 122 maça çıkan Bajic, 35 gol atarken 11 de asist yapma başarısı göstermişti.

Ailemize hoş geldin Riad Bajić!#RiadBajić | #Giresunspor pic.twitter.com/Y2izNlWffa — Giresunspor (@Giresunspor) July 16, 2022