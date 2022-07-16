Spor Giresunspor Riad Bajici transfer etti
TRANSFER

Giresunspor Riad Bajic'i transfer etti

Süper Lig ekibi Giresunspor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajic'i renklerine bağladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Giresunspor Riad Bajici transfer etti
Riad Bajic

Geçtiğimiz sezonu 16. sırada tamamlayan Giresunspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, bir dönem Süper Lig'de de forma giyen 28 yaşındaki Riad Bajic'i renklerine bağladığını açıkladı.

Kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Giresunspor'umuz 28 yaşındaki forvet oyuncusu Riad Bajić ile anlaşma sağlamıştır. Riad Bajić, takımımızın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmiştir. Riad Bajić'e Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" denildi.

Konyaspor’da bir dönem 17 gol attıktan sonra Udinese’ye transfer olan Bosnalı forveti Riad Bajic, yeşil-beyazlı ekibin Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde süren kampına da katıldı.

  • Süper Lig'de 122 maça çıkan Bajic, 35 gol atarken 11 de asist yapma başarısı göstermişti.

Mbaye Diagne ile yollar ayrıldı: İşte yeni takımı
SPOR
Mbaye Diagne ile yollar ayrıldı: İşte yeni takımı
Bodruma demirledi

Bodrum'a demirledi

​Değeri 150 milyon dolar: Dünyanın en büyükleri arasında.
Dev projede ışık göründü

Dev projede ışık göründü

​Mesafe iki saat 15 dakikaya inecek.
Dönüyorlar

Bayram tatili bitiyor: Trafik çilesi başladı.

​TUSAŞ 'Farnborough Airshow'da sahneye çıkıyor.

​Yahudi popçunun Biden'la tokalaşmaması dünya gündeminde.

​Hatice hemşirenin ölümden döndüğü anlar kamerada.

​Dört kişi canından oluyordu.

​Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump evinde hayatını kaybetmişti.

Termometreler<br>50 dereceyi gördü

Termometreler
50 dereceyi gördü

Sıcaktan bunalanlar çeşme başlarına akın etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.