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Spor
Giresunspor'da iki isim Galatasaray maçında milli takımla olacak
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Giresunspor'da iki isim maç günü milli takımla maça çıkacaklar. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
12:12 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Alexis Perez, bu sezon yeşil-beyazlı formayla 18 maça çıktı.

Alexis Perez, bu sezon yeşil-beyazlı formayla 18 maça çıktı.

Süper Lig'de takımlar 20.haftada oynanacak karşılaşmalara hazırlanırken, 21. hafta için ilginç bir gelişme yaşandı.


Giresunspor'da Alexis Perez ve Jorman Campuzano, Kolombiya'nın 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'yle oynanacak özel karşılaşmanın aday kadrosuna davet edildi. Daha önce iki kez milli takım forması giyen Campuzano'nun yanı sıra çağrılan Perez ise ilk kez sarı kırmızı ve mavili formayı giymiş olacak.


Galatasaray maçında yoklar

Diğer taraftan, bu iki futbolcu ABD maçında görev aldığı gün Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'un Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak. Bu sezon 12 maçta görev alan Campuzano ile 18 maçta süre alan Perez'in sarı-kırmızılılarla oynanacak maçta olmayacak olması Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakipleri tarafından tepki çekerken, Başkan Hakan Karaahmet, "Campuzano ve Alexis Perez, Galatasaray maçı öncesi Kolombiya Milli takımına çağrıldı. Göndermeme şansımız yok. Alexis Perez ilk kez bu deneyimi yaşayacak. Perez ve Campuzano yerine oynayacak oyuncularımız da var" ifadelerini kullandı.




#Galatasaray
#Giresunspor
#Alexis Perez
#Jorman Campuzano
2 saat önce
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Giresunspor'da iki isim Galatasaray maçında milli takımla olacak
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