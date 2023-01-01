Giresunspor'da Alexis Perez ve Jorman Campuzano, Kolombiya'nın 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'yle oynanacak özel karşılaşmanın aday kadrosuna davet edildi. Daha önce iki kez milli takım forması giyen Campuzano'nun yanı sıra çağrılan Perez ise ilk kez sarı kırmızı ve mavili formayı giymiş olacak.

Diğer taraftan, bu iki futbolcu ABD maçında görev aldığı gün Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'un Galatasaray karşılaşmasında görev alamayacak. Bu sezon 12 maçta görev alan Campuzano ile 18 maçta süre alan Perez'in sarı-kırmızılılarla oynanacak maçta olmayacak olması Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki rakipleri tarafından tepki çekerken, Başkan Hakan Karaahmet, "Campuzano ve Alexis Perez, Galatasaray maçı öncesi Kolombiya Milli takımına çağrıldı. Göndermeme şansımız yok. Alexis Perez ilk kez bu deneyimi yaşayacak. Perez ve Campuzano yerine oynayacak oyuncularımız da var" ifadelerini kullandı.