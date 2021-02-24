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Giresunspor'dan müthiş galibiyet serisi: Adanaspor engelini de aştılar

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor’a 4-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Karadeniz ekibi aldığı bu 3 puanla birlikte ligde üst üste 12. kez kazandı ve ulaşılması zor bir seri yakaladı.

Haber Merkezi DHA
Giresunsporlu futbolcuların gol sevinci.
Giresunsporlu futbolcuların gol sevinci.

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor, sahasında ağırladığı Giresunspor’a 4-0 yenilerek haftayı puansız kapattı. Ev sahibi 26 puanda kalırken, üst üste 12'nci galibiyeti alan lider Giresunspor puanını 53 yaptı.

Karşılaşmadan dakikalar;

12’nci dakikada serbest vuruş kazanan Giresunspor’da topun başına gelen Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

GOL!

  • 15’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresunspor’da topla buluşan Hüseyin'in orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

GOL!

  • 34’üncü dakikada Giresunspor’da orta sahada topla buluşan Mehmet, pasını ceza sahası içerisindeki Napela’ya gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Napela, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

GOL!

  • 52’nci dakikada Giresunspor’da topla buluşan İbrahima, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar sokuldu. Kaleciyle baş başa kalan İbrahima kontrollü bir vuruşla farkı açtı: 0-3.

85’inci dakikada Giresunspor’da Kerem’in ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Uzodimma’nın kafa vuruşunda kaleci Burak iki hamlede topa sahip olarak mutlak golü önledi.

GOL!

  • 90+1’inci dakikada Giresunspor’da köşe vuruşu kullanan Milinkovic ceza sahası içerisine ortaladı. Topa yükselen Sergen’in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Giresunspor, Adana deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Kaleci Goran Karacic fenalaştı

  • Maçın 23’üncü dakikasında ev sahibi takımın kalecisi Goran Karacic fenalaşarak kendisini yere bıraktı. Oyunu durduran hakemin sahaya davet ettiği sağlık ekipleri ambulansla kale önüne gelerek 24 yaşındaki file bekçisine ilk müdahaleyi yaptı. Yaklaşık 5 dakika süren müdahalenin ardından Karacic, ambulansla özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 29'uncu dakikada yerini Burak'a bırakan genç eldivenin tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

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