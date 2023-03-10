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Spor

Rubin Kazan ve Gökdeniz Karadeniz depremzedeleri unutmadı

6 Şubat'ta ülkemizde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinin ardından spor dünyasından birçok isim bölgedeki depremzedeler için bağışlarda bulunuyor. Trabzonspor'da kaptanlık yapmış, milli takımda görevler almış eski futbolcu Gökdeniz Karadeniz de Rubin Kazan'da giydiği son formayı açık artırma ile depremzedeler için bağışladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

13:34 . 10/03/2023 Cuma
DHA
Trabzonspor altyapısından yetişen milli futbolcu, Rubin Kazan efsanesi olarak da anılmakta.

Trabzonspor altyapısından yetişen milli futbolcu, Rubin Kazan efsanesi olarak da anılmakta.

Uzun yıllar Gökdeniz Karadeniz başta olmak üzere temsilcilerimiz Hasan Kabze, Fatih Tekke ve Gökhan Töre'nin de formasını giydiği Rubin Kazan, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremde zarar gören depremzedeleri unutmadı. Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin futbol temsilcisi bu pazar oynayacağı iç saha karşılaşmasında elde edilecek tüm geliri Türkiye'deki depremzedelere yardım olarak yollayacağını açıkladı. Rubin Kazan 12 Mart 2023 Pazar günü  Akbars Arena'da Volga takımını konuk edecek. 


RUBİN KAZAN'IN KAHRAMAN TÜRK'Ü GÖKDENİZ KARADENİZ FORMASINI BAĞIŞLADI

Rubin Kazan, temsilcilerimiz Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin de formasını giydiği 2008 ve 2009 yıllarında iki yıl üst üste şampiyon olmuştu. Öte yandan 2009 yılında Şampiyonlar Ligi mücadelesinde deplasmanda Barcelona'yı, Gökdeniz'in 73'cü dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden Rubin Kazan'ı tebrik eden dönemin Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, futbolcuları tek tek kutladıktan sonra sıra Gökdeniz'e geldiğinde ise "O kahraman Türk sen misin?" diyerek attığı gol için milli futbolcumuzu kutlamıştı.

Gökdeniz Karadeniz: "Yaralarımızı hep birlikte saracağız"

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, "Ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu hafta sonu oynanacak Rubin Kazan - Volga maçının tüm gelirleri depremzedelerimize bağışlanacak. Bunun için Tataristan Cumhurbaşkanımıza, Rubin Kazan Kulübü başkanına ve yönetim kuruluna, Kazan Başkonsolosluğu'na ve Rusya halkına ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de Rubin Kazan'da oynadığım son maçta giydiğim formamı açık artırma ile satışa sunuyorum. Tüm geliri depremzedelere bağışlanacak. Hep birlikte yaralarımızı saracağız" ifadelerini kullanmıştı.



#Gökdeniz Karadeniz
#Rubin Kazan
#Deprem
#Bağış
37 dakika önce
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Rubin Kazan ve Gökdeniz Karadeniz depremzedeleri unutmadı
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