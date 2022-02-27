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Gol düellosunu kazanan Altay

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay, orta sıralarda yer alan Gaziantep FK'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gol düellosunu kazanan Altay
Altaylı futbolcuların gol sevinci

Süper Lig'in 27. haftasında Altay ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya geldi.

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele ev sahibi ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İzmir ekibine galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Thaciano, 22. dakikada kendi kalesine Doğan Erdoğan ve 51. dakikada Poko kaydetti.

Konuk takımın golleri, 18 ile 26. dakikalarda Maxim'den geldi. Rumen oyuncu maçtaki ilk golünü penaltıdan attı.

Bu yenilgiyle galibiyet hasreti 4 maça çıkan Gaziantep FK, 36 puanda kaldı. Kümede kalma mücadelesi veren Altay ise puanını 25'e yükseltti.

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