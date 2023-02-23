Golcü oyuncunun menajeri Dursun Özbek'in otelinde

Botheim'in güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.
Norveçli menajer Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelden çekilmiş bir görüntüyü paylaşan Solbakken'in gönderisi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.
Birçok oyuncunun temsilciliğini elinde bulunduran Solbakken, Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Norveçli golcü Erik Botheim'in de menajerliğini yapıyor.
Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle Krasnodar ile sözleşmesini fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer olmuştu.
Salernitana'da ilk 11'de şans bulmakta zorlanan 23 yaşındaki futbolcunun takımından ayrılabileceği konuşuluyor.