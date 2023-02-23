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Spor

Golcü oyuncunun menajeri Dursun Özbek'in otelinde

Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Norveçli santrfor Erik Botheim'in menajeri Solbakken, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

16:29 . 23/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Botheim'in güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.

Botheim'in güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.

Norveçli menajer Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in sahibi olduğu otelden çekilmiş bir görüntüyü paylaşan Solbakken'in gönderisi sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.


Birçok oyuncunun temsilciliğini elinde bulunduran Solbakken, Galatasaray'ın sezon başında ilgilendiği Norveçli golcü Erik Botheim'in de menajerliğini yapıyor.


Ukrayna-Rusya arasında yaşanan savaş nedeniyle Krasnodar ile sözleşmesini fesheden Botheim, İtalyan ekibi Salernitana'ya transfer olmuştu.


Salernitana'da ilk 11'de şans bulmakta zorlanan 23 yaşındaki futbolcunun takımından ayrılabileceği konuşuluyor.

Solbakken'in paylaşımı:


#Galatasaray
#Erik Botheim
#Dursun Özbek
12 dakika önce
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Golcü oyuncunun menajeri Dursun Özbek'in otelinde
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