Gomis görüştüğü kulübü açıkladı

Galatasaray’ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçında 2 gol atan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu.

Kariyerinin sonuna yaklaştığını ve altyapısından yetiştiği Saint-Etienne’de görev alabileceğini belirten 36 yaşındaki Gomis, “Loic Perrin (Saint-Etienne Spor Koordinatörü) gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim, ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz” dedi.

Futbola Saint-Etienne altyapısında başlayan Gomis, Fransız ekibinin A takımıyla çıktığı 164 maçta 49 gol atmıştı.

Gomis Saint-Etienne formasıyla...