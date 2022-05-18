Spor Gomis görüştüğü kulübü açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Gomis görüştüğü kulübü açıkladı

Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis, kariyerinin sonuna yaklaştığını ve altyapısından yetiştiği Saint-Etienne'de görev alabileceğini söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gomis görüştüğü kulübü açıkladı
Bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 9 gol kaydetti.

Galatasaray’ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçında 2 gol atan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu.

Kariyerinin sonuna yaklaştığını ve altyapısından yetiştiği Saint-Etienne’de görev alabileceğini belirten 36 yaşındaki Gomis, “Loic Perrin (Saint-Etienne Spor Koordinatörü) gibi liderlerle ve başkanlarla her zaman konuşuyorum. Teknik direktörlük konusunda genel yeteneklere sahip olduğumu düşünmüyorum. Ama kulübün organizasyon şemasında görev alabilirim, ya da danışman olarak. Gelecekte neler olacak göreceğiz” dedi.

  • Futbola Saint-Etienne altyapısında başlayan Gomis, Fransız ekibinin A takımıyla çıktığı 164 maçta 49 gol atmıştı.
Gomis Saint-Etienne formasıyla...
Gomis Saint-Etienne formasıyla...

Galatasaray'da ses getiren Arda Turan gelişmesi
SPOR
Galatasaray'da ses getiren Arda Turan gelişmesi

Bırakın atlar yesin

'Bırakın atlar yesin'

Canan Karatay'dan ezber bozan uyarı: Tartışmanın fitilini ateşledi.
Burada yolculuk yapmak cesaret ister

Burada yolculuk
yapmak cesaret ister

Zorlu yollarının helikopterden görüntüsü çekildi.
Hesabını verecekler

'Hesabını verecekler'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kişilik haklarına saldırı siyasetin değil hukukun konusudur.

​'Geliyor, geliyor' diyerek çığlık çığlığa kaydettiler.

​CHP Atatürk Havalimanı'na ağaç dikilmemesi için gerilimi tırmandıyor.

Üyelik başvurularını NATO Genel Sekreteri'ne teslim ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.