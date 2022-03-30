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Spor Goran Tufegdzic "Her teknik adam Türkiyede çalışmak ister"
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Goran Tufegdzic: "Her teknik adam Türkiye’de çalışmak ister"

BAE Körfez Ligi ekiplerinden Ajman’ın teknik direktörlüğünü yapan Sırp hoca Goran Tufegdzic, özel açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası’ndan elenen ekiplerin çok güçlü olduğunun ve bu durumun seviyenin ne kadar yükseldiğini gösterdiğini söyleyen Tufegdzic, Süper Lig ile ilgili olarak da "Her teknik adam Türkiye’de çalışmak ister" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi İHA
Goran Tufegdzic: Her teknik adam Türkiye’de çalışmak ister
Goran Tufegdzic

Birleşik Arap Emirlikleri Körfez Ligi takımlarından Ajman’ın teknik direktörlüğünü yapan Sırp teknik adam Goran Tufegdzic, açıklamalarda bulundu.

5 yıl boyunca Kuveyt Milli Takımı’nı çalıştıran ve uzun yıllardır bu coğrafyada teknik adamlık yaptığını ifade ederek sözlerine başlayan Tufegdzic, "5 sene Kuveyt Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yaptım, epey de başarılı geçti. Sonrasında çeşitli kulüp takımlarında görev yaptım. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri takımı Ajman’ı çalıştırıyorum. Oldukça da iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Belki Ajman Kulübü açısından tarihin en iyisi olabilir. Avrupa ile kıyasladığımızda bazı farklılıklar var, Avrupa futbolu ile Körfez ülkelerinin futbolu açısından. Bunların en belirgin olduğu taraf fiziksel açıdan gerçekleşiyor diyebiliriz. Özellikle fiziksel mücadeleler ve oyuncuların kondisyon seviyeleri burada Avrupa’ya oranla alt seviyede diyebiliriz. Diğer taraftan da her geçen yıl daha iyiye giden bir futbol izliyoruz, daha gelişen bir futbol gözlemliyoruz" diyerek bölge futbolunu değerlendirdi.

"Futbolda seviye çok yükseldi"

"Bu takımların elenmesi bize seviyenin ne kadar yükseldiğini gösteriyor. Artık kolay maç olmadığını görebiliyoruz. Türkiye’nin, İtalya’nın bu turnuvadan dışarıda kalması bunu bir kere daha gösterdi. Tabii şans da yanlarında değildi. İyi takımlar da iyi mücadele etti. Oldukça çekişmeli bir turnuva da bekliyorum. Gönlümden geçen Sırbistan’ın kupayı kazanması olacaktır ama en azından temenni ettiğim şeylerden birisi de Sırbistan’ın daha önceki turnuvalardan daha iyi bir sonuçla bitirmesi olur. İşlerimin yoğunluğundan dolayı çok fazla izleyemiyorum ama mutlaka bilgim var Türk kulüpleri ve oyuncularıyla ilgili."

"Türkiye’de bir kulüpte çalışmak isterim"

"Çok büyük bir organizasyon. Oldukça çok iyi oyuncuları, kulüpleri, tarihi eskiye dayanan rekabetleri mevcut. Bir parantez açmak gerekirse, Türk taraftarların tutkusuna açmak gerekir. Çünkü gerçekten etkileyici, muhteşem görseller sunuyorlar. Çok ateşli bir şekilde takımlarını destekliyorlar. Bu da bizim tarafımızdan mutlaka gözlemleniyor" dedi. Bütün teknik adamların Türkiye’de çalışmak isteyebileceğini de söyleyen Sırp çalıştırıcı, "Bu büyük bir meydan okuma ve keyifli tarafı da o. Çok iyi kulüplere ve oyunculara sahip ülke. Bunları yönetmek için de büyük bir meydan okumanın içinde olmak gerekiyor. Mutlaka gelecekte Türkiye’de bir kulüpte çalışmak isterim."

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