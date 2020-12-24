Görevine son verilen antrenör isyan etti: Otelden atıp, uçak biletimi iptal ettiler

TFF 1. Lig 9. hafta erteleme maçında deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yenmesine rağmen aynı anda 6 yabancı oyuncuyla mücadele ettiği için hükmen mağlubiyet cezası alacak Menemenspor'da görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya paylaşımıyla tepki gösterdi.

Menemenspor'un dünkü maçtan sonra yollarını ayırdığını açıkladığı yardımcı antrenör Orhan Terzi, sosyal medya hesaplarından vefat eden annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.

Terzi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Annem seni o kadar çok özledim ki keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler, ismimi lekelediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem, oğlunu otelden atıp uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum."

Geçen sezon rakibinin yaptığı hataya kendisi düştü

Adanaspor karşısında ilk 11'de 5 yabancı oyuncu Gentian Selmani, İbrahim Adamu, Anane Tidjani, Mohammed Kamara ve David Domgjonas'a yer veren Menemenspor, karşılaşmanın 75. dakikasında Şeref Özcan'ın yerine İbrahim Akanbi Rasheed'i oyuna sürdü.

Böylelikle sahada 6 yabancı oyuncunun yer aldığı Menemenspor, 79. dakikada Tidjani'nin yerine Murat Elkatmış'ı alsa da TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'ne göre kural ihlali gerçekleştirdi.

Bu ihlali yapan ekip, disiplin talimatnamesine göre hükmen mağlubiyetle cezalandırılıyor.

Geçen sezonun 10. haftasında Ümraniyespor'u konuk eden Menemenspor rakibini 1-0 mağlup etmişti. Ancak Ümraniyespor, karşılaşmada 6 yabancı oyuncu oynattığı için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3-0 hükmen mağlup sayılmıştı.

Menemenspor üç puan aldığı maçta hükmen yenik sayılacak TFF 1’inci Lig’de 9’uncu hafta erteleme maçında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Menemenspor’a 2-3 mağlup oldu. Ancak maçın 76. dakikasında yapılan oyuncu değişikliği Menemenspor'un bu karşılaşmadan hükmen yenik sayılma ihtimalini doğurdu.Ne oldu?Menemenspor'un ilk 11'inde Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara isimlerinden oluşan 5 yabancı vardı. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı. İzmir temsilcisinin kurallar gereği 3-0 hükmen mağlup sayılması bekleniyor.Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "3-2 kazandık ama futbolcu kardeşlerimizden özür diliyorum. 2. yarıda 6. yabancıyı oyuna sokarak hata yaptık, hükmen mağlup sayılacağız." pic.twitter.com/7cxwB9kLFN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 23, 2020 Karşılaşmadan dakikalar; 7’inci dakikada Menemenspor atağında Anane’nin ara pasında topla buluşan Şeref, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1 27’inci dakikada Adanaspor kontra atağında Roni’nin ceza sahasına kestiği sert ortaya yükselen Eren’nin vurduğu kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 45+2’nci dakikada Menemenspor atağında topla hızla çıkan Kamara, ceza sahasına yakın bölgede Tayfun’u gördü. Güzel pasta topu alan Tayfun düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2 İlk yarı Menemenspor’un 2 farklı üstünlüğüyle tamamlandı. 64’üncü dakikada Menemenspor atağında seri çalımlarla ceza sahasına giren Kamara’nın kaleyi görür görmez yaptığı sert şutta top kaleci Karacic’de kaldı. 80’inci dakikada Adanaspor atağında ceza sahasına giren Ömer, defanstaki yoğunluğa rağmen yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-2 83’üncü dakikada Menemenspor atağında köşe vuruşunda top ceza sahası içinde karambol sonucu Kamara’nın önünde kaldı. Bu futbolcu bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-390+2'nci dakikada Adanaspor atağında rakip takım ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topa gelişine düzgün vuran Ergin, topu ağlara gönderdi: 2-3Karşılaşma, Adanaspor’un 2-3’lik mağlubiyetiyle sona erdi.



