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"Göster kendini Alex Teixeira"

Zorlu Başakşehir deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapan Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Alex Teixeira ile görüşen teknik direktör Sergen Yalçın, “Kaliteni göstermenin vakti geldi” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göster kendini Alex Teixeira
Yıldız futbolcu antrenman eksiğini kapattı.

Beşiktaş’ta yarınki Başakşehir maçının hazırlıkları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına rakibin eksik yanlarını anlatıyor.

Deneyimli çalıştırıcının en büyük kozu ise Alex Teixeira olacak. 31 yaşındaki oyuncuya saha içerisinde serbestlik tanıyacak Yalçın’ın, “Kaliteni hepimiz biliyoruz. Şu ana kadar bunu gösterme şansın çok olmadı ancak bu maç senin için bir başlangıç olsun. Kaliteni herkese göster” dediği öğrenildi.

Sakatlığı nedeniyle istenilen performansı sahaya yansıtamayan Teixeira sağlığına kavuşurken, idman eksiğini de kapattı.

Ligde 4 maçta süre olan Brezilyalı futbolcu, Karagümrük maçında3 puanı getirmişti.

Hücum organizasyonlarına liderlik etmesi beklenen Teixeira, idmanlarda da hırsıyla dikkat çekti.

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Alex Teixeira (@alexteixeiraa)'in paylaştığı bir gönderi

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