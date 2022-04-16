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Spor Gözler Valerien Ismaelin raporunda
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Gözler Valerien Ismael'in raporunda

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, sezonun bitimine kalan 6 maçta takımı mercek altında alacak. Hangi isimlerin sistemine uyum sağlayacağını, kimlerle yolların ayrılması gerektiğini belirleyecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gözler Valerien Ismaelin raporunda
Ismael takımı sıkı çalıştırıyor.

Süper Lig’de sezonun bitmesine 6 hafta kalırken Beşiktaş kalan maçlarını kazanarak en azından ilk 4 içinde yer almak ve gelecek sezon Avrupa kupalarına katılım hakkı elde etmek istiyor.

Türkiye Kupası’na veda eden, ligde ise şampiyonluk yarışından çok önceden kopan siyah-beyazlılarda şu an için somut tek hedef dördüncülük olarak durmakta. Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Valerien Ismael ve oyuncuların en önemli hedefi kalan 6 maçın tamamını kazanarak ligi bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek. Söz konusu karşılaşmaların hem oyuncular hem de teknik direktör Valerien Ismael için sıralama açısından olduğu kadar bir başka anlamı daha bulunuyor.

Toplam 8 maçı içerecek

Siyah-beyazlıların Fransız teknik direktörü Valerien Ismael’in, Beşiktaş’ın başında ilk olarak görev aldığı Trabzonspor maçından başlamak üzere geçen hafta yaptıkları Alanyaspor ve geriye kalan 6 maçı da kapsayacak bir rapor düzenleyeceği belirtildi. Raporda 46 yaşındaki teknik adamın oynatmak istediği sistem ile mevcut kadrodaki futbolcuların uyum sağlayıp sağlamadığı, hangi isimlerin kullanılabileceği, kimlerle yolların ayrılması gerekeceği gibi bilgilerin yer almasının beklendiği ifade edildi. Ismael’in alınacak isimlerle ilgili de bir rapor hazırlayacağı belirtildi.

Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor
SPOR
Valerien Ismael sisteme uygun isimler arıyor

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