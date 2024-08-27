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Spor

Göztepe 10 numarasını buldu

Southampton’dan Carlos Alcaraz’ı 19 milyon dolar karşılığında kadrosuna katan Flamengo’nun, bu transfer kapsamında 10 numara bölgesinde forma giyen Victor Hugo’yu doğrudan Göztepe’ye kiralayacağı ifade edildi.

11:35 - 27/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:37 - 27/08/2024 Salı
IHA
Victor Hugo'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Victor Hugo'nun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, ilk üç hafta itibarıyla oynadığı Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında 3 puan toplayarak sezonu yenilgisiz bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte bir yandan da kadrosunu güçlendirme çalışmaları kapsamında harekete geçen İzmir ekibi, Sport Republic şirketinin bir diğer takımı olan Southampton aracılığıyla ofansif bir orta sahayı kadrosuna katmaya çok yakın. İngiliz ekibi, oyuncuları olan Charly Alcaraz’ın 19 milyon dolar karşılığında Flamengo’ya transferi konusunda anlaşmaya varırken, bu transferin bir parçası olarak da Brezilya ekibinde forma giyen 20 yaşındaki 10 numara Victor Hugo’nun doğrudan Göztepe’ye kiralanacağı ifade edildi. Taraflar arasındaki son detayların görüşülmesinin ardından ve bir pürüz çıkmaması halinde Brezilyalı ofansif orta saha oyuncusu Victor Hugo, 1 yıllığına Göztepe forması giyecek.


Orta sahanın her yerinde oynuyor

1.82 boyunda olan Victor Hugo, 10 numara, merkez orta saha ve ön libero bölgelerinde de oynayabiliyor. Geçtiğimiz sezon Flamengo ile 22 maçta forma giyen Victor Hugo’nun kulübüyle 2028’e kadar sözleşmesi bulunuyor. 2004 doğumlu oyuncunun güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.





#Süper Lig
#Göztepe
#Flamengo
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