Süper Lig'in 12. haftasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Göztepe ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.





Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov sahaya; Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, Djalma, Ahmed, Isaac, Tijanic, Fofana ve Romulo 11'iyle çıktı. TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştıran Uğur Uçar da, Slowik, Nikola, Adil, Bazoer, Guilherme, Marko, Ndao, Pedrinho, Yusuf, Aleksic ve Kramer 11'ini tercih etti.





Konyaspor taraftarı deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı.





Uzatmalarda gelen galibiyet





Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadele, Göztepe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 90+8. dakikada penaltıdan Romulo ve 90+10'da Matsuki kaydetti.





Ev sahibi ekibin 65. dakikada Matsuki ile bulduğu gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.





Göztepe bu galibiyetin ardından puanını 18'e yükseltti. TÜMOSAN Konyaspor ise 14 puanda kaldı.









Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçının özetini izlemek için TIKLAYIN









Atatürk anıldı





Mücadele öncesi seremonide 10 Kasım nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşu yapıldı. TÜMOSAN Konyasporlu futbolcular sahaya Atatürk imzalı formayla çıktı.









♾ Göztepe tribünlerinden 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü'ne özel “Fikirler Ölmez” pankartı ve beraberinde Med Cezir performansı. #GÖZvKNY pic.twitter.com/ZbQzHd0AM1 — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 10, 2024





Göztepeli taraftarlar stadı doldurdu





Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maça Göztepeli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.





Kapalı gişe oynanan mücadelede İzmirli futbolseverler, takımlarına büyük destek verdi.

Göztepe tribünleri

Göz-Göz yenilmezliğini sürdürdü





Göztepe, 11. maçında 5. galibiyetini alarak, puanını 18'e çıkardı. İç sahadaki yenilmezlik serisini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Gürsel Aksel Stadı'nda art arda 5. galibiyetini aldı.





Geçen hafta RAMS Başakşehir'i 3-2'lik skorla mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor, Göztepe'ye yenilerek 14 puanda kaldı. Takımının başında ikinci maçına çıkan Recep Uçar, ilk yenilgisini yaşadı.





Romulo Cardoso'nun bu sezon 5. golüne ulaştığı Göztepe'de oyuna sonradan dahil olan Kuryu Matsuki ise ilk kez gol sevinci yaşadı.













Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor maçının özeti





12. dakikada Romulo'nun pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Fofana'nın vuruşunda kaleci topu uzaklaştırdı.





15. dakikada savunma oyuncularının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.





27. dakikada hızlı gelişen atakta rakip yarı sahada topla buluşan Kramer, meşin yuvarlakla bir süre ilerledikten sonra ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta kaleci Lis topu kornere çeldi.





31. dakikada sağ kanattan Tijanic'in kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncularından seken topla buluşan Heliton'un kafa vuruşunda kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.





Karşılaşmada ilk 45 dakikalık bölüm golsüz eşitlikle tamamladı.

Ramulo ile Adil Demirbağ'ın ikili mücadelesi





61. dakikada Fofana'nın topuk pasıyla topla buluşan Tijanic'in sol çapraz pozisyonda attığı şutta kaleci Slowik meşin yuvarlağı kontrol etti.





65. dakikada Juan'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak pası veren Juan'ın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.





70. dakikada savunma oyuncularından kapılan topla buluşan Jevtovix'in şutunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere çeldi.





77. dakikada kaleci Lis ile Oğulcan Ülgün'ün ceza sahasındaki mücadelesinin ardından hakem Muhammet Ali Metoğlu VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izledi. Metoğlu, mücadele öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.





90+5. dakikada ceza sahası içinde Juan'ın yerde kaldığı pozisyonun ardından hakem penaltı kararı verdi. 90 8. dakikada atışı kullanan Romulo topu filelerle buluşturdu: 1-0.





90+10. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza sahası dışından Matsuki'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.





Karşılaşmayı Göztepe 2-0 üstün tamamladı.























