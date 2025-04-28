Göztepe, Trendyol Süper Lig 33. haftasında konuk ettiği Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve 11 maç sonra galip geldi. Sarı-kırmızılıların gollerini 25. dakikada Furkan Bayır, 42. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmed Ildız ve 86. dakikada Emersonn attı. Göztepe-Başakşehir maçının özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 33. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe sahasında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ve 11 maç sonra galip geldi.
Sarı-kırmızılılara üç puanı getiren golleri 25. dakikada Furkan Bayır, 42. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 65. dakikada Ahmed Ildız ve 86. dakikada Emersonn kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 75. dakikada Philippe Keny attı.
Bu sonucun ardından Göztepe puanını 43 yaparak 8. sıraya yükseldi. Başakşehir ise 48 puanla 6. sırada kaldı.
İzmir ekibi bir sonraki hafta Adana Demirspor'a konuk olacak. Turuncu-lacivertliler deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.