Göztepe 7 maçtır 3 puana hasret

Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı evinde 1-0'lık sonuçla elde eden Göz-Göz, daha sonra 4 yenilgi ve 3 beraberlik aldı. Bu periyotta Fenerbahçe'ye İstanbul'da 3-2 kaybederek kötü seriye başlayan sarı-kırmızılılar, ertesi hafta Alanyaspor'a 1-0 yenildi ve Gürsel Aksel'deki ilk üzüntüsünü yaşadı.

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Eyüpspor maçı sonrası Avrupa hedefinden bahsetmek için iyi bir zamanda olmadıklarını söyledi. Bir an önce galibiyetler almaları gerektiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "İlk yarıda istediğim takım yoktu. Agresiflik ve dinamizm eksikti. Pozisyonlar yaratmakta zorlandık. İkinci devre ise Göztepe'nin oynaması gibi oynadık. Avrupa hedefini ben koydum. Ancak çok sıkıntılar yaşadık. Santrforlarımız sakatlandı. Bizim için çok önemli olan Solet, Djalma ve Fofana'dan yararlanamadık. Bu eksiklikler oyun tarzımızı çok etkiledi. Avrupa'dan önce artık galibiyetlere odaklanmalıyız" dedi.