PTT 1.LİG

Göztepe, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer etti

Göztepe, Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Altınordu'nun başarılı sağ beki Kerim Alıcı'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Kerim Alıcı'nın kardeşi Barış Alıcı da Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralandı.

Kerim Alıcı'nın kardeşi Barış Alıcı da Fenerbahçe'den Westerlo'ya kiralandı.

Fotoğraf: AA

Süper Lig temsilcisi Göztepe, TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu oyuncusu Kerim Alıcı'yı kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 23 yaşındaki sağ bek Kerim Alıcı ile 3 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. 2014-2015 sezonunda Altınordu'da profesyonel olan Kerim Alıcı, İzmir temsilcisinde ligde ve kupada 91 maça çıktı.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • 1997 doğumlu sağ bek oyuncusu Kerim Alıcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. 24 Haziran 1997'de İzmir'de dünyaya gelen Kerim, 2014-15 sezonunda Altınordu forması ile profesyonel oldu. Takip eden sezonlarda da İzmir ekibinin formasını terleten Kerim 91 maçta görev yaptı. Kerim Alıcı'ya Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.

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