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Spor

Göztepe Lis'in peşinde

TFF 1.Lig’den Süper Lig’e yükselme hedefini bu sezon tutturamayan Göztepe, yeni sezonda bu hedefi gerçekleştirebilmek adına kaliteli bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

11:56 . 1/06/2023 Perşembe
DHA
Lis, Altay'da 35 maça çıkmış ve kalesinde 50 gol görmüştü. Polonyalı kaleci 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.

Lis, Altay'da 35 maça çıkmış ve kalesinde 50 gol görmüştü. Polonyalı kaleci 7 maçta ise kalesini gole kapatmıştı.

TFF 1.Lig'de Play-Off'ta Bodrum engeline takılarak Süper Lig'e yükselme umutlarını yitiren Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden başladı.


Teknik ekipte herhangi bir radikal değişime gitmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılıların öncelikli olarak kaleye takviye yapacağı kaydedildi. Kalecileri Ekrem Kılıçarslan ve Arda Özçimen’le bu sezonu tamamlayan Göztepe’de Mateusz Lis gündeme geldi. 


Göztepe’de kulüp hisselerinin yüzde 70’ini elinde bulunduran Sport Republic’in yönettiği ve İngiltere Premier Ligi’nde küme düşen Southampton’ın kadrosunda yer alan Polonyalı kalecinin yeni sezonda Göztepe’ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.


Southampton’ın bu sezon Fransa Lig 1 ekibi Troyes’a kiraladığı 26 yaşındaki eldivenle Championship’te de yola devam etmesi beklenmiyor. Göz-Göz’ün ezeli rakibi Altay’da 2021-2022 sezonunda Süper Lig’de görev alan Lis’in de yeniden İzmir’e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.


Fransa’da Troyes’da 9 lig maçına çıkan Polonyalı, 750 dakika süre aldı.


#TFF 1.Lig
#Göztepe
#Transfer
#Mateusz Lis
37 dakika önce
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