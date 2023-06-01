Teknik ekipte herhangi bir radikal değişime gitmeyi düşünmeyen sarı-kırmızılıların öncelikli olarak kaleye takviye yapacağı kaydedildi. Kalecileri Ekrem Kılıçarslan ve Arda Özçimen’le bu sezonu tamamlayan Göztepe’de Mateusz Lis gündeme geldi.