Spor Göztepe, Franco Di Santoyu kadrosuna kattı
TRANSFER

Göztepe, Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı

Süper Lig'de 21 puanla 16 basamakta yer alan Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo’yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

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Haber Merkezi İHA
Göztepe, Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı
Franco Di Santo

Göztepe, 32 yaşındaki Arjantinli golcü Franco Di Santo’yu 1.5 yıllığına renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo’yu kadrosuna kattı. Arjantinli golcüyü İzmir’e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya "Hoş geldi" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Milli takımda da oynadı

  • Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi.


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