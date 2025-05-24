Göztepe - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trendyol Süper Lig'de heyecan 37. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılılar, Göztepe deplasmanında sahne aldı. Cezaları bulunan Muslera ve Sara bu mücadelede forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra Victor Osimhen, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.





Galatasaray, Kaan Ayhan ve Morata'nın attığı gollerle rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Liderliği geçen hafta garantileyen Galatasaray, puanını 92'ye yükseltti. Göztepe ise 47 puanda kaldı.





Maçın 11'leri





Göztepe: Lis, Ogün, Koray, Heliton, Bokele, Lasse, Dennis, Ahmed, Tijanic, Kubilay, Romulo.

Galatasaray: Günay, Jakobs, Sanchez, Kerem, Mertens, Berkan, Ahmed, Kaan, Cuesta, Frankowski, Morata.





Maçtan önemli dakikalar





3' Sol kanattan yapılan ortada arka direkte Heliton kafayla vurdu, kaleci Günay topu çıkardı. dönen topa Romulo’nun röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.





6' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu’nun şutunda top yandan auta çıktı.





24' Tijanic’in ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Günay topu kornere çeldi.





27' Sol kanattan Tijanic’in kullandığı köşe atışında ön direkte Koray’ın kafayla aşırttığı topa arka direkte Romulo kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.





43' Kerem Demirbay'ın şutunda top direkten döndü.





İlk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.





52' Galatasaray penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından pozisyon öncesinde ofsayt olduğu tespit edildi.





62' Göztepe, Kubilay Kanatsızkuş ile golü buldu ama ofsayt bayrağı havada.





70' Kaan Ayhan, serbest vuruştan attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.





90+1' Morata farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.





Maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.





GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN





Maçtan notlar





Göztepe'de 1 değişiklik





Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Süper Lig'in 36. haftasında 6-3 mağlup oldukları Çayruk Rizespor maçının 11'inde 1 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, kaleci Arda Özçimen'in yerine Lis'e karşılaşmada görev verirken ilk 11'ini Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Ogün Bayrak, Dennis, Ahmed Ildız, Tijanic, Kubilay Kanatsızkuş, Romulo ile oluşturdu. Yedek kulübesinde ise Arda Özçimen, Arda Ercan, Taha Altıkardeş, Matsuki, Emerson, Miroshi, Furkan Bayır, Nazım Sangare, Tibet Durakçay, yer aldı.





Tribünler doldu





Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi. Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı. Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı. Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.





Göztepe - Galatasaray maçı canlı anlatımı



