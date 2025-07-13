Göztepe, hazırlık maçında Rijeka'yı 1-0 yendi

Rutec Spor Parkı'ndaki müsabakaya Göztepe, Lis, Bokele, Godoi, Taha Altıkardeş, Uğur Kaan Yıldız, Arda Okan Kurtulan, Rhadlney, Furkan Malak, Tijanic, Emersonn ve Sabra ilk ile başladı. Karşılaşmada Göztepe'nin golünü 28. dakikada Tijanic kaydetti.

Hazırlıklarını 20 Temmuz Pazar gününe kadar Slovenya'da sürdürecek Göztepe, üçüncü ve son hazırlık maçını Ukrayna ekibi Kvyrbas ile oynayacak.