Göztepe Helinton'la 'devam' dedi

Geçen sezon devre arasında Bulgaristan ekibi CSKA 1948 Sofya takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper 1'inci Lig'de 16 maça çıkıp 1 gol attı. Göztepe ile Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Heliton, bu sezon ise 30 maçta forma giydi. Takımın en istikrarlı futbolcuları arasında gösterilen Heliton güçlü fiziği ile dikkatleri üzerine çekerken, 1 kez de gol atarak hücuma katkı sağladı.