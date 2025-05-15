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Göztepe Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Göztepe Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

22:2315/05/2025, Perşembe
AA
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Göztepe, Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.


Dar alanda oyunla devam eden idman, savunma ve hücum varyasyonlarıyla tamamlandı. Sarı kırmızılı ekip, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.




#Göztepe
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