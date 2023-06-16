Göztepe Southampton'la hazırlık maçı yapacak

Sport Republic bünyesindeki iki takımın ilk defa karşılaşacağının aktarıldığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Southampton ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak" ifadelerine yer verildi.