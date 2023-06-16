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Spor

Göztepe Southampton'la hazırlık maçı yapacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'la İzmir'de hazırlık maçı oynayacak. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

14:55 . 16/06/2023 Cuma
AA
Göztepe, Ağustos 2022'de hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine satmıştı.

Göztepe, Ağustos 2022'de hisselerinin yüzde 70'ini Sport Republic şirketine satmıştı.

Göztepe, İngiltere Premier Lig'den düşen Southampton'la İzmir'de hazırlık maçı oynayacak.


Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin sezon hazırlıkları kapsamında Gürsel Aksel Stadı'nda Southampton ile özel maçta karşılaşacağı belirtildi.


Sport Republic bünyesindeki iki takımın ilk defa karşılaşacağının aktarıldığı açıklamada, "Sporun birleştirici gücü ve iki kulübün dostluğunu pekiştirmek adına gerçekleşecek olan hazırlık maçı, 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Southampton ve taraftarlarını misafir edeceğimiz karşılaşmanın bilet duyurusu daha sonra resmi hesaplarımızdan yapılacak" ifadelerine yer verildi.


#Göztepe
#Hazırlık maçı
#Southampton
1 saat önce
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