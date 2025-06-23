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Göztepe yeni Romulo'sunu buldu: 150 bin euro ödenecek

Göztepe yeni Romulo'sunu buldu: 150 bin euro ödenecek

10:2623/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
IHA
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Göztepe'de Romulo ile yolların ayrılması bekleniyor
Göztepe'de Romulo ile yolların ayrılması bekleniyor

Göztepe’nin, Ürdünlü forvet oyuncusu İbrahim Sabra’nın transferi konusunda kulübü Al-Wehdat SC ile 150 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Adana Demirspor’dan sağ bek Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Brezilya’dan da bir hamle yaparak forvet oyuncusu Janderson’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.


Gol yollarında alternatifli bir hücum hattı oluşturmak isteyen İzmir ekibinin, Ürdün takımı olan Al-Wehdat SC forması giyen santrfor Ibrahim Sabra ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 150 bin Euro’luk bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sabra ile de 3 yıllık bir sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda Ürdünlü oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir’e geleceği kaydedildi.


Geçen sezon Ürdün Premier Ligi’nde 21 maça çıkan İbrahim Sabra, 9 gol atıp, 2 de asist yaptı. Genç oyuncu, 2 kez de Ürdün A Milli Takımı’nda görev aldı.



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