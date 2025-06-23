Göztepe yeni Romulo'sunu buldu: 150 bin euro ödenecek

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte yeni sezon için kadro planlamasına başlayan Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İlk olarak Adana Demirspor’dan sağ bek Arda Okan Kurtulan’ı kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Brezilya’dan da bir hamle yaparak forvet oyuncusu Janderson’la prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Gol yollarında alternatifli bir hücum hattı oluşturmak isteyen İzmir ekibinin, Ürdün takımı olan Al-Wehdat SC forması giyen santrfor Ibrahim Sabra ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 150 bin Euro’luk bir bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. Sabra ile de 3 yıllık bir sözleşme imzalanacağı ifade edildi. Bir pürüz çıkmaması durumunda Ürdünlü oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir’e geleceği kaydedildi.