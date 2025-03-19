Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe’de Djalma Silva ameliyat oldu

Göztepe’de Djalma Silva ameliyat oldu

14:0719/03/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Göztepe’de Djalma Silva ameliyat oldu
Göztepe’de Djalma Silva ameliyat oldu

Göztepe, Brezilyalı futbolcu Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Djalma Silva, sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle sezonu kapattı.


Sarı-kırmızılı ekip, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilyalı oyuncunun başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Djalma Silva’nın sol diz ön çapraz bağ yaralanması sebebiyle geçirdiği ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Djalma Silva’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Djalma Silva, bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda 25 maçta forma giyerken, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

#Göztepe
#Süper Lig
#Djalma Silva

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Instagram düzeldi mi? 19 Mart Çarşamba Instagram erişim sorununda son durum