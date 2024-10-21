Göztepe'de ilk 11 değişiyor

Bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda Stoilov'un özellikle defans ve orta sahada değişimler yapacağı kaydedildi.

Şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Japon orta saha oyuncusu Matsuki'yi kızağa çekmeyi düşünen Bulgar çalıştırıcının Brezilyalı Victor Hugo'yu ilk 11'e monte edeceği, defansta ve sağ bekte de yine rotasyon yapabileceği vurgulandı. İyileşen Koray Günter'i Bokele'nin yerine stoperde oynatmayı planlayan Stoilov'un savunmanın sağında ise Ogün'ün yerine Lasse Nielsen'e şans vereceği kaydedildi.