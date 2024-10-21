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Göztepe'de ilk 11 değişiyor

Göztepe'de ilk 11 değişiyor

16:5221/10/2024, Pazartesi
DHA
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Göztepe'nin Eyüpspor maçındaki 11'i
Göztepe'nin Eyüpspor maçındaki 11'i

Süper Lig'de 9. hafta maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenilen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov'un rotasyona gitmesi bekleniyor.

Bu hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda Stoilov'un özellikle defans ve orta sahada değişimler yapacağı kaydedildi.


Şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Japon orta saha oyuncusu Matsuki'yi kızağa çekmeyi düşünen Bulgar çalıştırıcının Brezilyalı Victor Hugo'yu ilk 11'e monte edeceği, defansta ve sağ bekte de yine rotasyon yapabileceği vurgulandı. İyileşen Koray Günter'i Bokele'nin yerine stoperde oynatmayı planlayan Stoilov'un savunmanın sağında ise Ogün'ün yerine Lasse Nielsen'e şans vereceği kaydedildi.


Trabzonspor maçında mutlak galibiyet bekleyen tecrübeli çalıştırıcının hafta içindeki idmanlarda özellikle defansta yapılan bireysel hatalar üzerinde duracağı, gol yollarında da son vuruşlara ağırlık vereceği belirtildi.


Göztepe'de sakatlıkları devam eden Tanzanyalı defans Miroshi ve golcü Kubilay, Trabzonspor müsabakasında sahada olamayacak.






#Göztepe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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