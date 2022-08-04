Göztepe'de transfer dönemi hareketli geçiyor

Yeni sezon için tek hedefi Süper Lig'e yeniden çıkmak olan Göztepe, transfer çalışmalarına aynı hızla devam ediyor.

Emir Ortakaya Göztepe'de

Sarı-kırmızılılar son olarak dış transferde Fenerbahçe'nin genç stoperi Emir Ortakaya'yı kadrosuna dahil etti. Fenerbahçe'nin 5 senelik sözleşme imzalattığı 18 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiralandı.

Göztepe, İrfan Can'ı Fenerbahçe kiraladı

Göz-Göz, kalecisi İrfan Can Eğribayatı ise Fenerbahçe'ye kiralık olarak gönderdi. Geçen sezon taraftarla girdiği tartışma nedeniyle kadro dışı bırakılan anca bu sezon başında affedilerek kampa dahil edilen 23 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile resmen sözleşme imzaladı. Göztepe, 2 yıl önce Adanaspor'dan kadrosuna dahil ettiği İrfan Can transferinden kasasını doldurdu. İzmir ekibi, kiralama bedeli olarak 500 bin Euro kazandı. Sarı-lacivertliler satın alma opsiyonunu kullanması halinde Göztepe'ye 1 milyon 200 bin Euro daha ödeme gerçekleştirecek.

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Isaac Atanga ile anlaşma sağlandı

Son olarak Başakşehirden Emre Çolak'ı kadrosuna katan Göztepe, bir yabancı futbolcuyla daha prensipte anlaşma sağladı. İzmir ekibi, MLS ekiplerinden Cincinnati'de forma giyen Isaac Atanga'yı İzmir'e davet etti. Forvette de oynayabilen Ganalı futbolcunun hafta sonuna kadar İzmir'e geleceği ve sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Danimarka ekibi FC Nordsjaelland forması giyen 22 yaşındaki oyuncu, 2021-2022 sezonunda Cincinnati'de 25 maça çıkıp 1 gol attı, 2 de asist yaptı.