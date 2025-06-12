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Göztepe'den 4 oyuncuya veda mesajı

Göztepe'den 4 oyuncuya veda mesajı

21:1812/06/2025, Perşembe
G: 13/06/2025, Cuma
AA
Yeni Şafak
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Göztepe'den 4 oyuncuya veda mesajı
Göztepe'den 4 oyuncuya veda mesajı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, sözleşmesi sona eren 4 oyuncu için veda mesajı yayımladı.

Sarı kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda Koray Günter, Victor Hugo, Kuryu Matsuki ve Lasse Nielsen'e teşekkür edildi.

Paylaşımda, "Teşekkürler Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki. 2024-25 sezonu sonunda kiralık sözleşmeleri sona eren Koray Günter, Victor Hugo ve Kuryu Matsuki'ye, Göztepe forması altında gösterdikleri bağlılık, mücadele ve takımımıza kattıkları değer için teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde başarılar dileriz." denildi.


Göztepe, 37 yaşındaki Danimarkalı kanat oyuncusu Lasse Nielsen için ise şu mesajı paylaştı:

"Profesyonelliğin, adanmışlığın ve kulübümüze kattığın tutkuyla her zaman örnek oldun. Göztepe'deki yolculuğun sona ererken, bundan sonraki kariyerinde sana en içten dileklerimizi iletiyoruz. Göztepe ailesinde her zaman bir yerin olacak."

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