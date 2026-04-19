Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'den Kocaelispor maçında verilen penaltı kararına tepki

13:1019/04/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kocaelispor ile Göztepe, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Kocaelisporlu Linetty'nin yerde kalması üzerine, hakem Ali Yılmaz penaltı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün deplasmanda Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, maçta verilen penaltı kararına tepki gösterdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın son dakikalarında verilen penaltı kararının yalnızca camiada değil, tüm spor kamuoyunda büyük bir infial ve şaşkınlık oluşturduğu belirtildi.

Pozisyon hakkında spor kamuoyu ve otoritelerin kararın hatalı olduğu yönünde görüş bildirdiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca maçın hakemlerinin aksi yönde değerlendirme yapması, ortaya çıkan tablonun ne denli vahim ve düşündürücü olduğunu açıkça göstermektedir. Göztepe Spor Kulübü olarak sahada verilen bu kararın kabul edilemez olduğunu ve emeğe doğrudan zarar verdiğini vurguluyoruz. Bu tür hataların rekabetin adil yapısını zedelediği ve futbolun güvenilirliğine gölge düşürdüğü açıktır. Mevcut yönetimin, bu denli bariz bir hatanın sorumlusu hakkında gerekli incelemeyi ivedilikle yaparak kamu vicdanını rahatlatacak adımları atmasını bekliyoruz. Göztepe Spor Kulübü olarak sürecin takipçisi olacağımızı ve benzer hataların tekrarlanmaması adına gerekli hassasiyetin gösterilmesini talep ettiğimizi kamuoyuna duyururuz."



#Göztepe
#Kocaelispor
#Süper Lig
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
