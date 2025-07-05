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Göztepe'den teknik ekibe takviye!

Göztepe'den teknik ekibe takviye!

13:045/07/2025, Cumartesi
DHA
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Göztepe'de atletik performans departmanına Boris Peyrek geldi.
Göztepe'de atletik performans departmanına Boris Peyrek geldi.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe yeni sezon öncesi atletik performans departmanında önemli yapılanmaya gitti.

Sarı-kırmızılı kulüp, atletik performans departmanı sorumluluğu görevine kariyerinde birçok kulüpte çalışan Boris Peyrek'i getirdi. Göztepe'den, "Boris Peyrek, kulübümüzde Atletik Performans Departmanı Sorumlusu olarak göreve başlamıştır. Kariyeri boyunca HNK Hajduk Split, Dynamo Kyiv ve FC Sheriff Tiraspol gibi kulüplerde görev alan Boris Peyrek; Sergiy Rebrov, Yuriy Semin, Valeriy Gazzaev ve Igor Tudor gibi önemli teknik direktörlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Ayrıca son iki sezondur kulübümüzde görev yapan Bumin Kağan Yıldız ile Atletik Performans Antrenörü olarak yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda her iki isme de başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.


Antrenmanlarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren Göztepe yarın Slovenya'ya kampa gidecek. Göz-Göz 20 Temmuz'a kadar Slovenya'da kalacak.

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