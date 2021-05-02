Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı

Göztepeli futbolcu Anderson Esiti, Antalyaspor deplasmanında attığı golle skoru 1-1'e taşıdı.
Bu gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Esiti, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golü attı.
- 26 yaşındaki Esiti, profesyonel kariyerinde 256 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştı. Esiti'nin kayda geçmiş asisti de bulunmuyor.
Portekiz'in Leixões takımında profesyonel kariyerine başlayan Anderson Esiti, sonrasında Estoril Praia, Gent ve PAOK'ta forma giymişti. 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak PAOK'tan transfer edilmişti.
Göztepeli Esiti, Antalyaspor karşısında profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.
🏟256 Maç
⚽1 Gol
🅰0 Asist pic.twitter.com/RE8F0NxJuv
Göztepeli Esiti, Antalyaspor karşısında profesyonel kariyerindeki ilk golünü attı.