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Spor Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı
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Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı

Göztepe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Anderson Esiti takımının beraberlik golünü attı. Esiti bu gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Bu gol 26 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki ilk gol oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı
Anderson Esiti attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Göztepeli futbolcu Anderson Esiti, Antalyaspor deplasmanında attığı golle skoru 1-1'e taşıdı.

Bu gol sonrasında büyük sevinç yaşayan Esiti, profesyonel futbol kariyerindeki ilk golü attı.

  • 26 yaşındaki Esiti, profesyonel kariyerinde 256 maça çıkmış ve hiç gol atamamıştı. Esiti'nin kayda geçmiş asisti de bulunmuyor.

Portekiz'in Leixões takımında profesyonel kariyerine başlayan Anderson Esiti, sonrasında Estoril Praia, Gent ve PAOK'ta forma giymişti. 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu sezon başında 1 yıllığına kiralık olarak PAOK'tan transfer edilmişti.


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