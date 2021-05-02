Göztepeli futbolcu Esiti profesyonel kariyerinin ilk golünü attı Göztepe'nin Antalyaspor ile oynadığı karşılaşmada Anderson Esiti takımının beraberlik golünü attı. Esiti bu gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Bu gol 26 yaşındaki futbolcunun kariyerindeki ilk gol oldu.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 16:58 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 17:20 Yeni Şafak