Göztepeli Nielsen ülkesine döndü! 2 yıllık imza attı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Frankowski (sol 2) ile Göztepe oyuncusu Lasse Nielsen (sağda) mücadele etti.