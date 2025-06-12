Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepeli Nielsen ülkesine döndü! 2 yıllık imza attı

Göztepeli Nielsen ülkesine döndü! 2 yıllık imza attı

15:5012/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Frankowski (sol 2) ile Göztepe oyuncusu Lasse Nielsen (sağda) mücadele etti.
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile Galatasaray, Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonda Galatasaray oyuncusu Przemyslaw Frankowski (sol 2) ile Göztepe oyuncusu Lasse Nielsen (sağda) mücadele etti.

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Lasse Nielsen, ülkesi Danimarka'nın Vejle Boldklup takımına transfer oldu.

Nielsen yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Danimarka kulübü, Nielsen'in imzasını resmi olarak duyurdu. Göztepe'de iki sezon forma giyen Nielsen, sarı-kırmızılılarla 2024 yılında 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadı. Tecrübeli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de 28, Türkiye Kupası'nda da 6 maçta forma giyerek 1 gol attı.

#Göztepe
#Lasse Nielsen
#Vejle Boldklup
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AUZEF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak, tarih değişti mi? İstanbul Üniversitesi AUZEF telafi sınavı ertelendi mi?