|
Reklam
Reklam
Spor

Göztepe'nin kulesi Marko Kvasina: Hava toplarını bırakmıyor

Göztepe forması giyen başarılı santrfor Marko Kvasina, bu sezon ligde kazandığı hava toplarıyla dikkatleri çekti. 1.94 boyundaki oyuncu, maç başına 5.05 hava topu kazanma oranıyla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor.

11:17 . 21/03/2023 Salı
IHA
Göztepe Marko Kvasina'nın bonservisine 300 bin euro ödedi.

Göztepe Marko Kvasina'nın bonservisine 300 bin euro ödedi.

1. Lig ekiplerinden Göztepe’de top koşturan Marko Kvasina, hava toplarındaki başarısıyla ligde en öne çıkan isim oldu.


Yaz döneminde Belçika takımlarından KV Oostende’den transfer edilen Avusturyalı forvet, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik de katkı verdi.


1.94’lük oyuncu, hava toplarında gösterdiği başarıyla da adından söz ettiriyor. Rakip savunmaları bu anlamda zorlayan 26 yaşındaki futbolcu, 5.05’lik oranla ligde maç başına en fazla hava topu kazanan oyuncu konumunda bulunuyor.


Öte yandan Kvasina’yı, Manisa FK’dan David Domgjoni (4.79) ve Sakaryasporlu Ümit Kurt (4.50) takip ediyor.








#1. Lig
#Göztepe
#Marko Kvasina
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.