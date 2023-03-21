Göztepe'nin kulesi Marko Kvasina: Hava toplarını bırakmıyor

1. Lig ekiplerinden Göztepe’de top koşturan Marko Kvasina, hava toplarındaki başarısıyla ligde en öne çıkan isim oldu.

Yaz döneminde Belçika takımlarından KV Oostende’den transfer edilen Avusturyalı forvet, bu sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 23 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik de katkı verdi.