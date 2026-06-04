Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe'nin yeni vitrin yıldızı: Sinclair Armstrong

Göztepe'nin yeni vitrin yıldızı: Sinclair Armstrong

14:194/06/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Sinclair Armstrong
Sinclair Armstrong

İngiltere Championship ekibi Bristol City'den transfer edilen Sinclair Armstrong, Göztepe'nin yeni vitrin projesi olacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya kazandırdığı genç oyuncuların ardından 22 yaşındaki İrlandalı golcünün de potansiyelini ortaya çıkararak değerini artırmayı hedefliyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini golcü Sinclair Armstrong'u alarak gerçekleştirdi. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalanırken, sarı-kırmızılılar futbolcu için kulübüne 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 maçta 4 gol atan Armstrong'u geçen seneden bu yana isteyen Göztepe, genç futbolcuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son 2 yılda Romulo başta olmak üzere, Emersonn ve Juan'ı özellikle Avrupa futboluna tanıtan sarı-kırmızılılar potansiyelini yüksek gördüğü Armstrong'u da sezon biter bitmez kadrosuna dahil etti. Kariyerinde İrlanda ve İngiltere'de forma giyen Sinclair Armstrong bir sezonda en fazla 4 gol atabildi.




#Göztepe
#Transfer
#Sinclair Armstrong
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar oynanacak, bugün kimin maçı var? 4 Haziran Perşembe maç programı