Göztepe'nin yeni vitrin yıldızı: Sinclair Armstrong

İngiltere Championship ekibi Bristol City'den transfer edilen Sinclair Armstrong, Göztepe'nin yeni vitrin projesi olacak. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'ya kazandırdığı genç oyuncuların ardından 22 yaşındaki İrlandalı golcünün de potansiyelini ortaya çıkararak değerini artırmayı hedefliyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe ilk dış transferini golcü Sinclair Armstrong'u alarak gerçekleştirdi. İngiltere Championship ekibi Bristol City forması giyen 22 yaşındaki İrlandalı futbolcuyla 1 yılı opsiyonlu 5 senelik sözleşme imzalanırken, sarı-kırmızılılar futbolcu için kulübüne 1,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.
Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 maçta 4 gol atan Armstrong'u geçen seneden bu yana isteyen Göztepe, genç futbolcuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son 2 yılda Romulo başta olmak üzere, Emersonn ve Juan'ı özellikle Avrupa futboluna tanıtan sarı-kırmızılılar potansiyelini yüksek gördüğü Armstrong'u da sezon biter bitmez kadrosuna dahil etti. Kariyerinde İrlanda ve İngiltere'de forma giyen Sinclair Armstrong bir sezonda en fazla 4 gol atabildi.