Göztepe'nin yeni vitrin yıldızı: Sinclair Armstrong

Geride kalan sezonda Bristol City'de 45 maçta 4 gol atan Armstrong'u geçen seneden bu yana isteyen Göztepe, genç futbolcuyu vitrine çıkarmaya hazırlanıyor. Son 2 yılda Romulo başta olmak üzere, Emersonn ve Juan'ı özellikle Avrupa futboluna tanıtan sarı-kırmızılılar potansiyelini yüksek gördüğü Armstrong'u da sezon biter bitmez kadrosuna dahil etti. Kariyerinde İrlanda ve İngiltere'de forma giyen Sinclair Armstrong bir sezonda en fazla 4 gol atabildi.