Süper Lig devinden ayrıldı, Amedspor'a gidiyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, yapılanmasını güçlendirmek için daha önce Beşiktaş'ta görev yapan sürpriz bir isimle temas kurdu.

1 /4 Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor. Diyarbakır ekibinin, futbol yapılanmasında önemli bir görev için sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

2 /4 Gazeteci Reşat Can Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amedspor'un sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile bir araya geldiğini duyurdu.

3 /4 Özbudak paylaşımında, "Amedspor, Sportif Direktörlük konusunda Serkan Recber ile görüşme gerçekleştirdi. Serkan Recber Diyarbakır’a geldi" ifadelerini kullandı.