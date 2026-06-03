Süper Lig devinden ayrıldı, Amedspor'a gidiyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, yapılanmasını güçlendirmek için daha önce Beşiktaş'ta görev yapan sürpriz bir isimle temas kurdu.
Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor. Diyarbakır ekibinin, futbol yapılanmasında önemli bir görev için sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Gazeteci Reşat Can Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amedspor'un sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile bir araya geldiğini duyurdu.
Özbudak paylaşımında, "Amedspor, Sportif Direktörlük konusunda Serkan Recber ile görüşme gerçekleştirdi. Serkan Recber Diyarbakır’a geldi" ifadelerini kullandı.
Serkan Reçber, son olarak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştı.