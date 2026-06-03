Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Süper Lig devinden ayrıldı, Amedspor'a gidiyor

Süper Lig devinden ayrıldı, Amedspor'a gidiyor

16:483/06/2026, Wednesday
G: 3/06/2026, Wednesday
Diğer
Sonraki haber

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Amedspor, yapılanmasını güçlendirmek için daha önce Beşiktaş'ta görev yapan sürpriz bir isimle temas kurdu.

Amed Sportif Faaliyetler, Süper Lig'e yükseldiği yeni sezon öncesinde yapılanmasını şekillendirmeye devam ediyor. Diyarbakır ekibinin, futbol yapılanmasında önemli bir görev için sürpriz bir isimle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gazeteci Reşat Can Özbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Amedspor'un sportif direktörlük görevi için Serkan Reçber ile bir araya geldiğini duyurdu.

Özbudak paylaşımında, "Amedspor, Sportif Direktörlük konusunda Serkan Recber ile görüşme gerçekleştirdi. Serkan Recber Diyarbakır’a geldi" ifadelerini kullandı.

Serkan Reçber, son olarak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştı.

#Amedspor
#Serkan Reçber
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 3 Haziran maç programı