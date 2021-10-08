Gregory van der Wiel'den Fenerbahçe iddiası: Tehdit edildim

2016/2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği başarısız performans nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Gregory van der Wiel, sarı-lacivertli takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Başkan tarafından tehdit edildim"
CONVO Talkshaw adlı YouTube kanalına konuşan Hollandalı oyuncu, Fenerbahçe'de forma giyerken takımdan ayrılmak istediğini ve dönemin başkanı Aziz Yıldırım tarafından tehdit edildiğini söyledi. Skorer'de yer alan habere göre Van der Wiel, "Fenerbahçe'de geçirdiğim bir yılın ardından takımdan ayrılmak istedim. Eşim hamileydi. Türkiye'de başkan tarafından tehdit edildim" ifadelerini kullandı.
"Hayatım pahasına ayrıldım"
Ayrılık kararı almak zorunda olduğunu belirten oyuncu, "Dolayısıyla oradan ayrılmalıydım. Neredeyse hayatım pahasına bu kararı vermek zorundaydım" dedi.
- 2016 yılında bedelsiz olarak PSG'den Fenerbahçe'ye transfer olan Gregory van der Wiel, 17 kere giydiği sarı-lacivertli formayla 1 asist yaptı. Hollandalı sağ bek 2017 yılında 1 milyon euro karşılığında Cagliari'ye transfer oldu.
Gregory van der Wiel: "Fenerbahçe'de kraldım" pic.twitter.com/C7rnXDUr4V
Gregory van der Wiel: "Fenerbahçe'de kraldım" pic.twitter.com/C7rnXDUr4V— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 21, 2020