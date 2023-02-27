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Spor

Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi

Güney Kore Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine, daha önce Almanya ve ABD milli takımlarını da çalıştıran Jürgen Klinsmann getirildi.

13:56 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Jürgen Klinsmann

Jürgen Klinsmann

Paulo Bento ile yollarını ayıran Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu. Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Alman teknik direktör Jürgen Klinsman ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.


Almanya ve ABD'yi çalıştırmıştı

Daha önce Almanya ile ABD'nin milli takımları ile Bayern Münih ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştıran Klinsmann, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finallerinde de Güney Kore'nin başında olacak.


Futbolculuğu döneminde Almanya ile 1990'da Dünya Kupası'nı kazanan Jürgen Klinsmann, milli formayla 108 maçta 47 gole imza atmıştı.


Bento Dünya Kupası sonrasında bırakmıştı

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 Dünya Kupası'na son 16 turunda veda eden Güney Kore Milli Takımı'nı çalıştıran Portekizli teknik direktör Paulo Bento, turnuvanın ardından görevini bıraktığını duyurmuştu.


#Jürgen Klinsmann
#Güney Kore Milli Futbol Takımı
#Paulo Bento
1 saat önce
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Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi
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