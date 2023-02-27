Güney Kore Milli Takımı'nda Jürgen Klinsmann dönemi

Paulo Bento ile yollarını ayıran Güney Kore Milli Futbol Takımı'nın yeni hocası belli oldu. Güney Kore Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Alman teknik direktör Jürgen Klinsman ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Daha önce Almanya ile ABD'nin milli takımları ile Bayern Münih ve Hertha Berlin kulüplerini çalıştıran Klinsmann, Kanada, Meksika ve ABD'nin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finallerinde de Güney Kore'nin başında olacak.