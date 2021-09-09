Gustavo Assunçao'nun serbest kalma bedeli şaşkınlık yaşattı

Galatasaray'da transferi son gününde kadroya katılan Gustavo Assunçao'nun Portekiz kulübü Famalicao'daki serbest kalma bedeli ortaya çıktı.
Atletico Madrid altyapısından yetişen ve Famalicao'nun bedelsiz olarak kadrosuna attığı Assunçao için 50 milyon euroluk serbest kalma maddesi konulduğu belirtildi.
Galatasaray'dan gelen teklif sonrasında bedelsiz olarak transfer olduğu Famalicao'dan izin isteyen Assunçao, Portekiz ekibine gelirken sergilediği tavır sebebiyle makul ücretler karşılığında Türkiye'nin yolunu tuttu.
- İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Assunçao için Galatasaray'ın 1 milyon euro kiralama bedeli 4 milyon euro da satın alma bedeli ödeyeceğini belirtti.
Dikkat çekici istatistiklere sahip
Portekiz Ligi'ne geldiği 2019/20'den bu yana en fazla isabetli pas veren, ikili mücadele kazanan ve top kapan oyuncusu Gustavo Assunçao.
- Maç: 58
- İsabetli pas: 2096
- Pas %: 86
- Kazandığı ikili mücadele: 250
- Top kapma: 54
- Sahipsiz top kazanma: 271.