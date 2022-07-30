Spor Gustavo Henrique Fenerbahçede
TRANSFER

Gustavo Henrique Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gustavo Henrique Fenerbahçede
Gustavo Henrique

Fenerbahçe, 3 gün önce prensip anlaşması sağlandığını duyurduğu Gustavo Henrique transferini resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "

Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Henrique’yi 1 yıllığına kiraladı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Gustavo Henrique’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." cümlelerine yer verildi.

Henrique ise, Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyerey, "Küçüklükten beri bu kulübe gelmek istiyordum. Çok mutluyum."

Yeni hicri yılımızmübarek olsun

'Yeni hicri yılımız
mübarek olsun'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan paylaştı.
Yeni transfer sakatlandı

Yeni transfer sakatlandı

​Fenerbahçe'nin en dikkat çeken transferiyle ilgili kötü haber geldi.
Bakan Özer: Bu gerçekten Türkiye için çok kritik bir proje ve bunun çok başarılı olması lazım

​Avrupa'da ilk ölüm İspanya'da kaydedildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olacak, detaylar belli oldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman mevkidaşına sert tepki.

​Çocuklarını zorla dilendiriyordu.

​Binlerce kişi bu tünel sayesinde hayatta kaldı.

Eşinden boşandı, çocuklarıyla Türkiye'ye gelip Müslüman oldu.

​Bakan Vahit Kirişci duyurdu.

​Şehit Astsubay Batuhan Şimşek son yolculuğuna uğurlandı.

​Bursa'daki çöp evde bulunan çocuğun babası ortaya çıktı.

​Ortalık karıştı, üç kişi gözaltına alındı.

​Çalışanları oyalayan şüphelinin robot süpürge hırsızlığı pes dedirtti.

​Marmaris'te yerleşim yeri yakınında orman yangını çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.