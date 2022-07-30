Gustavo Henrique Fenerbahçe'de

Ekonomi

Drone ile ilaçlama çiftçiye kazandırdı: 10 dönümü 10 dakikada hallediyor

Ekin zararlıları ile mücadelede geleneksel usuller yerine dron ile ilaçlama, dönüm başına 250 lira avantajlı. Çiftçi Beytullah Akikol, “10 dönümlük bir alan 1 saatten daha uzun sürelerde ilaçlanırken, dronla 10 dakikada ilaçlanabiliyor. Benden gören 15 arazi sahibi de benim ardımdan dron ile ilaçlama yaptırdı" dedi.