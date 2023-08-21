Gustavo Henrique Real Valladolid'de

Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminde transfer edilmişti.
Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İspanya 2. Lig takımı Real Valladolid'e transfer oldu.
30 yaşındaki tecrübeli stoper Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'dan ayrıldı.
Brezilyalı stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Valladolid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Ronaldo'nun kulübü olan Real Valladolid bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun haklarının yüzde 30'u Fenerbahçe'de kalacak.