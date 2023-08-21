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Spor

Gustavo Henrique Real Valladolid'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, İspanyol ekibi Real Valladolid ile sözleşme imzaladı.

09:18 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminde transfer edilmişti.

Gustavo Henrique, Fenerbahçe'ye Jorge Jesus döneminde transfer edilmişti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Gustavo Henrique İspanya 2. Lig takımı Real Valladolid'e transfer oldu.


30 yaşındaki tecrübeli stoper Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra İstanbul'dan ayrıldı.


Brezilyalı stoper sağlık kontrolünden geçtikten sonra Real Valladolid ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.


Ronaldo'nun kulübü olan Real Valladolid bu transfer için sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncunun haklarının yüzde 30'u Fenerbahçe'de kalacak.









#Fenerbahçe
#Gustavo Henrique
#Real Valladolid
1 saat önce
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