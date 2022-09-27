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Ünlü yorumcudan olay sözler: Weghorst tam bir kazma!

Futbol yorumculuğu yapan teknik direktör Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Wout Weghorst için dikkati çeken ifadeler kullandı. Kurtar'ın golcü oyuncu için 'kazma' demesi siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Güvenç Kurtar Weghorst için ne dedi?
Weghorst 7 maçta 7 gole direkt katkı sağladı.

Güvenç Kurtar, Beşiktaş'ın sezon başında Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Weghorst ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı futbolcu için olumsuz yorumlarda bulunan Kurtar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

"Bir tane adam geçsin köpek gibi havlarım"

A Spor'da yorumculuk yapan Güvenç Kurtar, "Weghorst var ya tam bir kazma. Kafa toplarından başka bir şey yok. Dönemiyor, edemiyor... Golcü ona bir şey demiyorum ancak klas bir hareketi yok. Bir tane adam geçsin var ya köpek gibi havlarım. Geçemez abi" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adamın bu sözleri siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

  • Weghorst, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 4 de asist kaydetmiş ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla Beşiktaş taraftarının büyük beğenisini kazanmıştı.

İşte Güvenç Kurtar'ın Weghorst hakkındaki o açıklamaları:

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