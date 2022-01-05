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GZT Giresunspor, Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki genç yıldız adayı Muhammed Gümüşkaya'nın peşine düştü. Karadeniz ekibi genç oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​GZT Giresunspor, Fenerbahçeli genç yıldız adayı Muhammed Gümüşkayanın peşinde
Vitor Pereira 17. hafta itibarıyla takımdan ayrılmıştı.

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer teklifi gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor da sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Muhammed Gümüşkaya için çalışmalara başladı. Karadeniz temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe yönetimi, GZT Giresunspor'un bu teklifine oyuncunun daha fazla forma şansı bulması adına sıcak bakıyor. Yine de son kararı vermesi için, anlaşılacak teknik direktör bekleniyor.

  • Bu sezon 17 maçta, 1 gol atan Muhammed Gümüşkaya, Vitor Pereira döneminde zaman zaman forma şansı buluyordu.

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Transfermarkt verilerine göre Muhammed Gümüşkaya'nın güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Muhammed Gümüşkaya'nın güncel bonservis değeri 1.2 milyon euro.
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