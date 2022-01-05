GZT Giresunspor, Fenerbahçeli genç yıldızın peşinde

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir yandan da transfer teklifi gelen oyuncuların durumunu değerlendiriyor.

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor da sarı-lacivertlilerin genç yıldız adayı Muhammed Gümüşkaya için çalışmalara başladı. Karadeniz temsilcisi, 21 yaşındaki oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Teklife sıcak bakıyor

Fenerbahçe yönetimi, GZT Giresunspor'un bu teklifine oyuncunun daha fazla forma şansı bulması adına sıcak bakıyor. Yine de son kararı vermesi için, anlaşılacak teknik direktör bekleniyor.

Bu sezon 17 maçta, 1 gol atan Muhammed Gümüşkaya, Vitor Pereira döneminde zaman zaman forma şansı buluyordu.

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