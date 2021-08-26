Spor GZT Giresunsporun inancı tam "Süper Ligde kalıcı olacağız"
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GZT Giresunspor'un inancı tam: "Süper Lig'de kalıcı olacağız"

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, ilk sezonlarında başarılı bir performans ortaya koymak istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
GZT Giresunsporun inancı tam: Süper Ligde kalıcı olacağız
GZT Giresunspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.

Basın Sözcüsü Önal, yeşil-beyazlı kulübün 44 yıl sonra Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatarak, şehir olarak bu durumun çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kulübün mali yapısının belli olduğunu, transferler politikasında bu doğrultuda yol izlendiğini belirten Önal, yine de bütçelerine göre en iyi futbolcuları kadrolarına kattıklarını ifade etti.

Önal, transfer çalışmalarının devam ettiğini, birkaç gün içerisinde yeni isimlerle anlaşabileceklerini kaydetti.

Ligin ilk iki haftasında aldıkları mağlubiyetlere değinen Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Sezona çok iyi hazırlandık. Çok iyi transferler yaptık. Başarılı oyuncular aldık. Oyuncularımızın hemen hemen tamamı yeni isimler olduğu için burada bir adaptasyon sorunumuz mevcut. Futbolcuların hepsi yeni. Kimse, diğer takım arkadaşının oyun esnasında nasıl bir aksiyon göstereceğini bilmediği için bir uyumsuzluk problemi var. İlk iki haftada adaptasyon sorununun dezavantajını yaşadık. Zamanla bu problemi ortadan kaldıracağız. Teknik heyetimiz bununla ilgili titiz bir çalışma yürütüyor."

Önal, ilk hafta konuk ettikleri Galatasaray karşısında etkili bir oyun ortaya koyduklarını ifade ederek, "Galatasaray maçına aslında baskın bir oyunla başladık. Lakin sonuçta karşımızdaki takım da Galatasaray. İyi mücadele ettik ama skora yansıtamadık. İkinci haftadaki Kasımpaşa maçına da iyi başladık. İyi de mücadele ettik. Fakat talihsiz gollerle skor düşündüğümüzden farklı oldu" diye konuştu.

GZT Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal
AA
GZT Giresunspor Kulübü Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal

"Çok güzel şeylerin olacağına inanıyoruz"

Ligin üçüncü haftasında 29 Ağustos Pazar günü evlerinde, Trabzonspor'u ağırlayacaklarını anımsatan Önal, "Trabzonspor komşu ilimizin takımı. Güçlü bir takım. Biz de iyi hazırlanıyoruz. İnşallah galibiyetle sonuçlanacak bir maç olmasını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Önal, GZT Giresunspor'un ligde kalıcı olacağını ve buna inandıklarını vurgulayarak, "İlerleyen haftalarda daha iyi bir oyunla sahada daha güzel sonuçlarla yolumuza devam edeceğiz. Çok umutluyuz. Çok güzel şeylerin olacağına inanıyoruz" dedi.

Giresunspor'un bu ligde kalıcı bir takım olacağını ifade eden Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

  • "Öncelikle inanmalıyız. İnanırsak başarırız. Ligden düşme durumunu asla aklımızdan bile geçirmiyoruz. Bu tür yorumlar için yolun çok başındayız. Belki 25. haftalarda bu tarz konular konuşulabilir ama şu anda 3. haftaya geldik. Bunlar çok erken. Bu tür düşüncelerle moral bozmayalım. İnanır ve birlik olursak, kulübe sahip çıkarsak bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir."

Camiadan takımlarına sahip çıkmalarını da isteyen Önal, başarı için birlikteliğin şart olduğunu sözlerine ekledi.

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