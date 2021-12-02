GZT Giresunspor'un maçında yine aynı olay: Spiker bile alkışladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında GZT Giresunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor’u 4-2 mağlup ederek, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar;

GOL!

3. dakikada Giresunspor’da kullanılan tacın ardından gelen pası değerlendiren Champness, yerden vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL!

14. dakikada rakip kaleci Ömercan’ın Hayullah’a yaptığı faulün ardından hakem Kutluhan Bilgiç penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Umut, topu ağlarla buluşturdu. 2-0

GOL!

49. dakikada defanstan seken topu yakalamak için öne çıkan kaleci Onurcan, topu kaybedince Ankara Demirsporlu Abdulkadir çaprazdan topu ağlara gönderdi. 2-1

GOL!

57. dakikada orta sahadan gelen topu alan Champness hızla ceza sahasına sokuldu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Champness, topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 3-1

GOL!

75. dakikada Ahmet’in ceza saha dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

GOL!

85. dakikada ceza sahasında Champness’in pasını alan Çekdar yerden şut çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-2

GZT Giresunspor'dan dikkat çeken Fair-Play hareketi

Süper Lig'de Beşiktaş kalecisi Mert Günok sakatlık yaşadığı sırada gol atan GZT Giresunspor, Ankara Demirspor ile karşılaştığı maç esnasında da benzer bir pozisyon yaşadı. Karadeniz temsilcisi bu kez topu dışarıya attı ve rakip kalecinin tedavisi için gol şansını kullanmadı.

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GZT Giresunsporlu Çekdar Orhan'ın maç 1-0 iken bu gol şansını değerlendirmemesi seyircilerin alkışını aldı. Mücadeleyi anlatan Emre Tilev, Çekdar Orhan'ın hareketinden sonra 'her şey gol değil Çekdar Orhan'a kocaman bir alkış' ifadelerini kullandı.