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Spor

Haaland Rooney'i yakaladı

Norveçli santrafor Erling Haaland, Ipswich Town karşısında attığı 3 golle İngiltere Premier Lig’de 7. kez hat-trick yaptı.

14:50 - 26/08/2024 Pazartesi
IHA
Erling Haaland'ın güncel piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösteriliyor.
Erling Haaland'ın güncel piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösteriliyor.

Manchester City, Premier Lig’in 2. haftasında Ipswich Town’u sahasında 4-1’lik skorla mağlup ettiği mücadelede Norveçli yıldız Erling Haaland, attığı 3 golle ligde 7. hat-trickini yaptı. Haaland, bu alanda Premier Lig’de 7 kez hat-trick yapan Wayne Rooney ile sayıyı eşitlerken, 5. sıraya yükseldi.


Premier Lig’de en çok hat-trick yapan futbolcular listesinde sırasıyla 12 kez ile Sergio Agüero, 11 kez ile Alan Shearer, 9 kez ile Robbie Fowler ilk 3 sırada yer alıyor. Listenin devamında ise 8’er kez ile 4. sırayı Thierry Henry, Harry Kane ve Michael Owen paylaşıyor.


Erling Haaland, Premier Lig’de son 2 sezonu gol krallığını zirvede tamamlarken, yeni sezonun ilk 2 haftası geride kalırken, attığı 4 golle gol krallığında ilk sırada bulunuyor.







#Manchester City
#Erling Haaland
#Premier Lig
#Wayne Rooney
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